В Красноярском крае число жертв коронавируса выросло до 29

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным COVID-19 скончался в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 29, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умер мужчина в возрасте 65 лет. Всего умерших 29. На аппаратах ИВЛ 22 человека. Выздоровело 791 (+36)", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) часов 27 мая в Красноярском крае всего зарегистрировано 3700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 49 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 142 случая заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.