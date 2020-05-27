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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:10
https://ria.ru/20200527/1572045886.html
В Красноярском крае число жертв коронавируса выросло до 29
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае число жертв коронавируса выросло до 29

11:10 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным COVID-19 скончался в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 29, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умер мужчина в возрасте 65 лет. Всего умерших 29. На аппаратах ИВЛ 22 человека. Выздоровело 791 (+36)", - сказали в минздраве.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 (10.00 мск) часов 27 мая в Красноярском крае всего зарегистрировано 3700 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 49 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 142 случая заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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