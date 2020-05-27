Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-27T11:54
https://ria.ru/20200527/1572045598.html
По мотивам книги "Девушка с татуировкой дракона" снимут сериал, пишут СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/52749/91/527499166_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_0fd232c54509aac263eff4f81b0d3379.jpg
РИА Новости

По мотивам книги "Девушка с татуировкой дракона" снимут сериал, пишут СМИ

11:54 27.05.2020
136
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"
Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
© Фото : WDSSPR
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. СМИ узнали что студия Amazon разрабатывает сериал о Лисбет Саландер — главной героине из книги "Девушка с татуировкой дракона". Роман входит в трилогию шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум", сообщает Variety.
По информации издания, проект не будет продолжением истории, рассказанной в книге и фильмах. Ожидается, что хакер Лисбет Саландер окажется в совершенно новой обстановке и будет взаимодействовать с новыми персонажами.
Пока неизвестно, какая актриса исполнит главную роль. Продюсерами проекта назначили Энди Харриса ("Королева", "Всему свое время") и Роба Баллока ("Ночной администратор", "Ответный удар").
Ранее загадочную хакершу играла Нуми Рапас в шведской трилогии 2009 года. Затем в этом образе появилась Руни Мара в фильме Дэвида Финчера "Девушка с татуировкой дракона" (2011 год), а в 2018 году роль Саландер перешла Клэр Фой в боевике "Девушка, которая застряла в паутине".
Обложка книги Анатомия скандала автора Сары Воэн
24 мая, 02:47Культура
Стало известно, что по бестселлеру "Анатомия скандала" снимут фильм
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыСтиг ЛарссонДэвид Финчер
Рекомендуем
Фильм Аватар
Продюсер "Аватара" раскрыл детали сюжета второй части
Стоп-кадр видео музыкального дуэта американской пианистки Лолы Астановой и бразильско-итальянско-американского музыканта Руди Манкузо
Пианисты-виртуозы сыграли в четыре руки главную тему из "Игры престолов"
Пирс у Дворца кино на Лидо
Венецианский кинофестиваль не будут переносить
Гарри Бардин
В поддержку нового мультфильма Гарри Бардина проведут аукцион
Кадр видео канала Mint Music Home на YouTube
В Сети опубликовали документальный фильм о судьбе музыкальных фестивалей
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин призвал увеличить пособия по безработице для всех россиян
Джонни Депп в роли Джона Диллинджера в фильме Джонни Д.
Недооцененный фильм с Джонни Деппом попал в десятку лучших на Netflix
В Иркутске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей девушки
В Иркутске задержали подозреваемого в убийстве матери двоих детей
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес
Эминем приглашает на онлайн юбилей альбома “Marshall Mathers LP”
Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала Екатерина Великая
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал "Великая"
Коллаж из фотографий Ольги Бузовой и животного, сгенерированного приложением Gradient
В Сети новый флешмоб: знаменитости узнают, на кого из животных они похожи
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
ЦИК наградил Москалькову медалью "За содействие в организации выборов"
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
Пелагея подала на развод с Телегиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Лента новостейМолния