По мотивам книги "Девушка с татуировкой дракона" снимут сериал, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. СМИ узнали что студия Amazon разрабатывает сериал о Лисбет Саландер — главной героине из книги "Девушка с татуировкой дракона". Роман входит в трилогию шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум", СМИ узнали что студия Amazon разрабатывает сериал о Лисбет Саландер — главной героине из книги "Девушка с татуировкой дракона". Роман входит в трилогию шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум", сообщает Variety.

По информации издания, проект не будет продолжением истории, рассказанной в книге и фильмах. Ожидается, что хакер Лисбет Саландер окажется в совершенно новой обстановке и будет взаимодействовать с новыми персонажами.

Пока неизвестно, какая актриса исполнит главную роль. Продюсерами проекта назначили Энди Харриса ("Королева", "Всему свое время") и Роба Баллока ("Ночной администратор", "Ответный удар").