Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет. Также 8,4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.