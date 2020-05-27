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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:58
https://ria.ru/20200527/1572045170.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:58 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 65 лет, 8,4% из них дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 171 443 случая коронавируса.
"42% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 6,3% – старше 80 лет. Также 8,4% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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