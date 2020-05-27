В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины , один из них - летальный, сообщил в среду пресс-центр командовании медицинских сил ВСУ

"В Вооруженных силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 25 мая умер работник Вооруженных сил Украины (Львовская область)… За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный, как сообщалось выше) случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, по состоянию на среду в ВСУ болеют COVID-19 57 человек, всего за время пандемии выздоровели 102 человека. На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 287 человек.

По последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21905 человек, 658 скончались, 7995 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.