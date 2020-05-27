МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Телеканал "Крым 24" не планирует возвращаться в YouTube после блокировки и рассматривает возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе с Яндексом, попытки подать апелляцию были безуспешными, сообщил генеральный директор АНО "Телерадиокомпания "Крым" Вадим Первых.
Ранее YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Сообщалось, что ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.
"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео... Сейчас просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе Яндекс. По моей информации, вопрос создания так называемой альтернативы обсуждается не первый год", - рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.
Причиной действий платформы Первых считает рост популярности регионального продукта и выход его за пределы информационного пространства республики, что всегда вызывает подобную реакцию. Кроме того, в последние полгода гендиректор компании видит "агонию соседей по поводу провала информационной кампании в республике".
"Не впервые нас кто-то где-то блокирует, и YouTube это делает не впервые. Далеко не впервые подвергается нападкам наш телеканал "Крым 24", а YouTube-канал именно этого канала в этот раз был заблокирован, я даже себе эту формулировку записал: канал заблокирован из-за нарушения норм сообщества и условий использования. Понятно, что любые попытки подать апелляцию, связаться, они все, естественно, были предприняты, и все, безусловно, безуспешно прошли", - отметил Первых.