"Крым 24" не планирует возвращаться в YouTube

Ранее YouTube удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Видеохостинг объяснил это решение формулировкой "за нарушение условий использования YouTube". Сообщалось, что ТРК "Крым" намерена подать в суд на YouTube за удаление аккаунта.

"Мы в YouTube возвращаться не намерены. Платформу эту будем использовать исключительно для прямых онлайн-трансляций. Сейчас занимаемся восстановлением видео... Сейчас просматриваем возможность сотрудничества с другими платформами, в том числе Яндекс. По моей информации, вопрос создания так называемой альтернативы обсуждается не первый год", - рассказал Первых в рамках заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.

Причиной действий платформы Первых считает рост популярности регионального продукта и выход его за пределы информационного пространства республики, что всегда вызывает подобную реакцию. Кроме того, в последние полгода гендиректор компании видит "агонию соседей по поводу провала информационной кампании в республике".

"Не впервые нас кто-то где-то блокирует, и YouTube это делает не впервые. Далеко не впервые подвергается нападкам наш телеканал "Крым 24", а YouTube-канал именно этого канала в этот раз был заблокирован, я даже себе эту формулировку записал: канал заблокирован из-за нарушения норм сообщества и условий использования. Понятно, что любые попытки подать апелляцию, связаться, они все, естественно, были предприняты, и все, безусловно, безуспешно прошли", - отметил Первых.