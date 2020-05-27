В пермской больницы, где произошла вспышка COVID-19, нашли нарушения

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пермская больница " РЖД -Медицина", где в апреле коронавирусом массово заразились врачи и пациенты, не соблюдала санэпидтребования, а медики не были обеспечены достаточным количеством средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермской транспортной прокуратуры.

Ведомство провело проверку клиники "РЖД-Медицина" после сообщения о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. В 20-х числах апреля там было зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Кроме того, 27 апреля, коронавирус определен посмертно еще у двух пациентов.

"Установлено, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в больнице не соблюдались требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Работники не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отдельные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии", — сообщили в пресс-службе.

Транспортный прокурор распорядился не допустить распространения инфекции: медперсонал и пациенты обеспечены средствами защиты, помещения больницы приводятся в соответствие с санэпидтребованиями. Надзорный орган контролирует устранение выявленных нарушений.