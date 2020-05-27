В пермской больницы, где произошла вспышка COVID-19, нашли нарушения

Ведомство провело проверку клиники "РЖД-Медицина" после сообщения о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. В 20-х числах апреля там было зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Кроме того, 27 апреля, коронавирус определен посмертно еще у двух пациентов.
"Установлено, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в больнице не соблюдались требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Работники не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отдельные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии", — сообщили в пресс-службе.
Транспортный прокурор распорядился не допустить распространения инфекции: медперсонал и пациенты обеспечены средствами защиты, помещения больницы приводятся в соответствие с санэпидтребованиями. Надзорный орган контролирует устранение выявленных нарушений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.