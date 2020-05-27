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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:52
https://ria.ru/20200527/1572044770.html
В пермской больницы, где произошла вспышка COVID-19, нашли нарушения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895734_0:229:3233:2047_1036x0_80_0_0_e514f0993e837cb6ee29226faedbcc6c.jpg
РИА Новости

В пермской больницы, где произошла вспышка COVID-19, нашли нарушения

10:51 27.05.2020 (обновлено: 10:52 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пермская больница "РЖД-Медицина", где в апреле коронавирусом массово заразились врачи и пациенты, не соблюдала санэпидтребования, а медики не были обеспечены достаточным количеством средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермской транспортной прокуратуры.
Ведомство провело проверку клиники "РЖД-Медицина" после сообщения о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. В 20-х числах апреля там было зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19: заболели 11 сотрудников и 37 пациентов. Кроме того, 27 апреля, коронавирус определен посмертно еще у двух пациентов.
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"Установлено, что в условиях необходимости принятия дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в больнице не соблюдались требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Работники не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отдельные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии", — сообщили в пресс-службе.
Транспортный прокурор распорядился не допустить распространения инфекции: медперсонал и пациенты обеспечены средствами защиты, помещения больницы приводятся в соответствие с санэпидтребованиями. Надзорный орган контролирует устранение выявленных нарушений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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