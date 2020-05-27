Президент Абхазии принял приглашение посетить Парад Победы в Москве

ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Глава Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лидера республики Марианна Квициния.
Во вторник Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.
"Аслан Бжания примет участие в Параде Победы в Москве", - сказала Квициния.
Парад Победы и акция "Бессмертный полк" должны были состояться в Абхазии 9 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
26 мая, 18:41Сказано в эфире"Ситуация меняется". Депутат о Параде Победы 24 июняПрезидент РФ Владимир Путин дал указание начать подготовку к параду в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мероприятие назначено на 24 июня. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik прокомментировал это решение.