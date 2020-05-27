Президент Абхазии принял приглашение посетить Парад Победы в Москве

"Ситуация меняется". Депутат о Параде Победы 24 июня Президент РФ Владимир Путин дал указание начать подготовку к параду в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мероприятие назначено на 24 июня. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik прокомментировал это решение.