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75 лет Великой Победы
2020-05-27T11:19
https://ria.ru/20200527/1572044713.html
Президент Абхазии принял приглашение посетить Парад Победы в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569081124_0:362:2837:1958_1036x0_80_0_0_2f8f5b8061ef3e71597cedb826407a7e.jpg
РИА Новости

Президент Абхазии принял приглашение посетить Парад Победы в Москве

10:51 27.05.2020 (обновлено: 11:19 27.05.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 27 мая - РИА Новости. Глава Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лидера республики Марианна Квициния.
Во вторник Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня.
"Аслан Бжания примет участие в Параде Победы в Москве", - сказала Квициния.
Парад Победы и акция "Бессмертный полк" должны были состояться в Абхазии 9 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
26 мая, 18:41Сказано в эфире
"Ситуация меняется". Депутат о Параде Победы 24 июняПрезидент РФ Владимир Путин дал указание начать подготовку к параду в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мероприятие назначено на 24 июня. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik прокомментировал это решение.
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75 лет Великой ПобедыАслан БжанияВладимир ПутинАбхазияМоскваВ мире
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