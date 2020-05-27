Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Московский аэропорт Московский аэропорт "Внуково" приступил к поэтапному выходу из режима введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что усиленный режим пропуска пассажиров с 1 июня, как и прежде, предусматривает вход в терминал А только при предъявлении бумажной или электронной маршрутной квитанции или посадочного талона, однако теперь снимаются ограничения на допуск в аэровокзальный комплекс граждан, провожающих и встречающих пассажиров; войти в терминал также можно и с целью бронирования или покупки билетов, посещения офисов авиакомпаний.

Кроме того, по-прежнему приоритетом для входа в терминал будут пользоваться маломобильные группы пассажиров и сопровождающие их люди, а проход остальных граждан будет запрещен, добавляет аэропорт.

На территории воздушной гавани действует обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток) - при необходимости их можно приобрести в аэропорту, - а всем входящим в аэропорт проводится термометрия тепловизорами, и в случае выявления повышенной температуры тела (более 37°), вход в аэропорт будет запрещен, предупреждает также "Внуково".

Пункты общественного питания продолжат работать только на вынос, во всех зонах терминала установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук, частота движения перронных автобусов останется увеличенной для исключения скученности пассажиров, заключила пресс-служба.