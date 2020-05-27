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2020-05-27T11:00
https://ria.ru/20200527/1572044681.html
Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:220:3250:2048_1036x0_80_0_0_1578773c990449b559b6520df711557a.jpg
РИА Новости

Аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима ограничений

10:51 27.05.2020 (обновлено: 11:00 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" приступил к поэтапному выходу из режима введенных из-за коронавируса ограничений, сообщили в пресс-службе аэропорта.
"Международный аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что усиленный режим пропуска пассажиров с 1 июня, как и прежде, предусматривает вход в терминал А только при предъявлении бумажной или электронной маршрутной квитанции или посадочного талона, однако теперь снимаются ограничения на допуск в аэровокзальный комплекс граждан, провожающих и встречающих пассажиров; войти в терминал также можно и с целью бронирования или покупки билетов, посещения офисов авиакомпаний.
Кроме того, по-прежнему приоритетом для входа в терминал будут пользоваться маломобильные группы пассажиров и сопровождающие их люди, а проход остальных граждан будет запрещен, добавляет аэропорт.
На территории воздушной гавани действует обязательный режим ношения средств индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток) - при необходимости их можно приобрести в аэропорту, - а всем входящим в аэропорт проводится термометрия тепловизорами, и в случае выявления повышенной температуры тела (более 37°), вход в аэропорт будет запрещен, предупреждает также "Внуково".
Пункты общественного питания продолжат работать только на вынос, во всех зонах терминала установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук, частота движения перронных автобусов останется увеличенной для исключения скученности пассажиров, заключила пресс-служба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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