Премьер Грузии оценил ситуацию с распространением коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Ситуация с распространением Ситуация с распространением коронавируса Грузии поддается контролю, масштабы заражения внутри страны сведены к минимуму, заявил в среду премьер-министр Георгий Гахария на заседании координационного совета.

"Мы имеем возможность ускорить план возрождения экономики. Кроме того, что распространение инфекции поддается контролю, сегодня Национальный центр контроля над заболеваниями предоставил нам результаты исследования, согласно которым масштабы внутреннего распространения инфекции в стране малы и риски сведены к минимуму", - заявил премьер.

Прирост инфицированных в Грузии в последние дни составляет один-три человека в сутки, всего выявлено 735 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 557 человек.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск) завершились в Грузии 22 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.