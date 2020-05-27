Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все желающие могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу в Все желающие могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве с 27 мая, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду.

Ранее на базе 30 московских поликлиник были открыты точки забора крови для диагностики на наличие антител к коронавирусу.

"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции", - рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде, предварительно, запись открывается на 14 дней вперед. Любой желающий может записаться в ближайшую к месту его прикрепления поликлинику.

"Результаты анализов будут доступны каждому в течение 3 дней в его электронной медкарте. Результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, чем в случае если результаты будут отличаться от нормы и какие действия необходимо предпринимать", - добавила она.

По словам вице-мэра, на сегодняшний день специально оборудованные московские поликлиники ежедневно готовы проводить до 5 тысяч исследований в рамках бесплатного забора крови у всех желающих.