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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:27
https://ria.ru/20200527/1572044471.html
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779872_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_92ee60f6aa9fd1ed71d5ce807b416ca4.jpg
РИА Новости

Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве

10:48 27.05.2020 (обновлено: 11:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Все желающие могут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве с 27 мая, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду.
Ранее на базе 30 московских поликлиник были открыты точки забора крови для диагностики на наличие антител к коронавирусу.
"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции", - рассказала вице-мэр.
По словам Раковой, записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде, предварительно, запись открывается на 14 дней вперед. Любой желающий может записаться в ближайшую к месту его прикрепления поликлинику.
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"Результаты анализов будут доступны каждому в течение 3 дней в его электронной медкарте. Результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, чем в случае если результаты будут отличаться от нормы и какие действия необходимо предпринимать", - добавила она.
По словам вице-мэра, на сегодняшний день специально оборудованные московские поликлиники ежедневно готовы проводить до 5 тысяч исследований в рамках бесплатного забора крови у всех желающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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