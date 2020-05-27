Следственные действия проводятся в ведомстве МЭР Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Оперативно-следственные действия проводятся в Агентстве инвестиционного развития Челябинской области, связанные с деятельностью ведомства в 2014-2017 годах, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства экономического развития региона.
"В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проводятся следственные действия. Это связано с ведением агентством хозяйственной деятельности в 2014–2017 годах", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития Челябинской области оказывает необходимое содействие для оперативного и максимально объективного выяснения всех обстоятельств, уточняется в сообщении.
В следственном управлении СК РФ по региону пока не прокомментировали эту информацию.