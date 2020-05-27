Эксперты призвали носить многоразовые маски

Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска. Архивное фото

Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, указывают на сложность переработки медицинских масок, рекомендуют носить многоразовые изделия - одному человеку будет достаточно двух масок в месяц вместо примерно 70 одноразовых.

Во многих регионах России в связи с пандемией коронавируса в настоящее время действует масочный и перчаточный режим.

"Маски делают из нетканого материала, который производят из специальных сортов полипропилена. Этот нетканый материал очень сложно перерабатывается: он очень мягкий и его нельзя смешивать с другими вторичными материалами. Во-вторых, эти маски теоретически можно переработать, но вопрос в том, как это собрать? Для того, чтобы переработать, надо собрать партию 20-40 тонн. Одна маска весит несколько грамм, значит, нам надо будет собрать миллионы масок, чтобы передать переработчику. Пока такой системы нет", - сказал председатель совета директоров группы компаний "Экотехнологии" Константин Рзаев.

Он также отметил, что использованные маски рекомендуют класть в полиэтиленовый пакет и выбрасывать. Непонятно, кто рискнет заняться распаковкой масок из таких пакетов.

"Кроме того, в масках есть проволочка, чтобы она лучше прилегала к лицу. Вытаскивать ее также нереально. Никто не будет маску разбирать по частям вручную. При переработке таких изделий они отправляются в дробилку, а потом это сырье отправляется в сепаратор, чтобы выбрать проволоку, но это очень дорогостоящее мероприятие", - уточнил Рзаев.

Директор по связям с общественностью группы компаний " ЭкоЛайн " Елена Вишнякова добавила, что маски обычно утилизируются как медицинские отходы, то есть сжигаются.

"Эпидемиологическая опасность - основная причина, по которой маски не перерабатываются в новые продукты, хотя спанбонд может быть применен в качестве фильтров, например, для пылесосов", - сказала Вишнякова.

Она также добавила, что теоретически маски можно замешать в плитку при условии отсутствия вирусной нагрузки в момент работ.

"Мы рекомендуем использовать для профилактики многоразовые маски, которые достаточно стирать после каждого использования. Таким образом, одному потребителю будет достаточно двух масок вместо примерно 70 одноразовых в месяц. Это будет небольшим, но важным шагом в вопросе сокращения отходов в строгом соответствии с государственной иерархией обращения с отходами, где на первом месте стоит необразование отходов, а, значит, отказ от одноразовой продукции", - уточнила Вишнякова.