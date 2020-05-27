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2020-05-27T10:41
https://ria.ru/20200527/1572043979.html
В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача
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РИА Новости

В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача

10:41 27.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двое жителей Кировской области получили по полгода исправительных работ за нападение на врача скорой помощи, приехавшего взять анализы на коронавирус, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля: двое пьяных мужчин избили врача скорой помощи, приехавших на вызов. В региональном минздраве агентству заявили, что скорая приехала, чтобы фельдшер мог взять у жильца дома мазки на коронавирус. Дело сначала завела полиция, позже его передали в региональный СК.
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Мужчины признаны виновными в "умышленном причинении легкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о доказанности вины осуждённых, признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка", - говорится в сообщении.
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