В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Двое жителей Кировской области получили по полгода исправительных работ за нападение на врача скорой помощи, приехавшего взять анализы на коронавирус, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля: двое пьяных мужчин избили врача скорой помощи, приехавших на вызов. В региональном минздраве агентству заявили, что скорая приехала, чтобы фельдшер мог взять у жильца дома мазки на коронавирус. Дело сначала завела полиция, позже его передали в региональный СК.
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Мужчины признаны виновными в "умышленном причинении легкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о доказанности вины осуждённых, признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка", - говорится в сообщении.