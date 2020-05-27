В Кировской области вынесли приговор двум мужчинам, избившим врача

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры о доказанности вины осуждённых, признал их виновными и назначил каждому из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка", - говорится в сообщении.