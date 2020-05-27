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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-27T10:40
https://ria.ru/20200527/1572043953.html
В Югре допучастки могут выделить под проект "Северстали" и Tenaris
https://cdn23.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f9cd92555c2b03753b1b1471adb7229e.jpg
РИА Новости

В Югре допучастки могут выделить под проект "Северстали" и Tenaris

10:40 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Инвестиционный совет Сургутского района ХМАО одобрил запрос о выделении дополнительных земельных участков под совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris, сообщает пресс-служба районной администрации.
О планах создания совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" сообщила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, по плану должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет.
Согласно информации муниципалитета, в мае руководство ООО "ТенарисСеверсталь" обратилось в районное управление инвестиционной политики за предоставлением без торгов двух дополнительных земельных участков общей площадью 0,42 гектара. Эти участки, по данным властей, находятся в собственности района, они расположены в границах Западно-Сибирского лицензионного участка, разрабатываемого "Сургутнефтегазом", который согласовал размещение объекта.
"Проект реализуется в промышленной зоне поселения Солнечный на площади 45 гектаров, из которых администрацией района предоставлено практически 30 гектаров. С учетом того, что проект реализуется в графике, обязательства инвестором выполняются, осуществлено проектирование, и сейчас проект проходит госэкспертизу, члены инвестиционного совета одобрили запрос инвестора единогласно", - приводит пресс-служба слова начальника муниципального управления инвестиционной политики Елены Мельниковой.
Окончательное решение, уточнили в мэрии, будет за окружным инвестиционным советом и губернатором Югры Натальей Комаровой.
Ранее глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщал РИА Новости, что благодаря совместному предприятию "Северстали" и Tenaris появится 500 рабочих мест, при этом муниципалитет имеет заявку от инвесторов на подготовку кадров, которая будет вестись в учебных заведениях в Сургуте и Лянторе.
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваСургутЭкономика
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