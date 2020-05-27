В Югре допучастки могут выделить под проект "Северстали" и Tenaris

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Инвестиционный совет Сургутского района ХМАО одобрил запрос о выделении дополнительных земельных участков под совместный проект по строительству крупного комплекса по металлообработке "Северстали" и итальянской Tenaris, сообщает пресс-служба районной администрации.

О планах создания совместного с Tenaris предприятия по выпуску сварных труб нефтегазового сортамента "Северсталь" сообщила в феврале 2019 года. Мощность предприятия, которое расположится в Сургутском районе, по плану должна составить 300 тысяч тонн продукции в год. Ожидается, что совместное предприятие будет построено в течение двух лет.

Согласно информации муниципалитета, в мае руководство ООО "ТенарисСеверсталь" обратилось в районное управление инвестиционной политики за предоставлением без торгов двух дополнительных земельных участков общей площадью 0,42 гектара. Эти участки, по данным властей, находятся в собственности района, они расположены в границах Западно-Сибирского лицензионного участка, разрабатываемого "Сургутнефтегазом", который согласовал размещение объекта.

"Проект реализуется в промышленной зоне поселения Солнечный на площади 45 гектаров, из которых администрацией района предоставлено практически 30 гектаров. С учетом того, что проект реализуется в графике, обязательства инвестором выполняются, осуществлено проектирование, и сейчас проект проходит госэкспертизу, члены инвестиционного совета одобрили запрос инвестора единогласно", - приводит пресс-служба слова начальника муниципального управления инвестиционной политики Елены Мельниковой.

Окончательное решение, уточнили в мэрии, будет за окружным инвестиционным советом и губернатором Югры Натальей Комаровой.