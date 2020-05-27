Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-27T10:36
https://ria.ru/20200527/1572043633.html
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716476_0:60:1276:778_1036x0_80_0_0_7f8ac2aaeac1adb41edf352d0d4a49c2.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

10:36 27.05.2020
200
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центр гуманитарные акции не проводил.
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Вчера, 09:50
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
000000
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЛатакия (город)ТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Военный конвой США в Сирии
САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Смартфон
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Пентагон
Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Вид на Пекин
Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
Лента новостейМолния