Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в среду в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центр гуманитарные акции не проводил.