ОП направит в МЭР предложение о ценах на гостиницы после самоизоляции

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Общественной палате РФ призывают установить предельный лимит цен на гостиницы после режима самоизоляции, в ближайшее время соответствующее предложение направят главе Минэкономразвития Максиму Решетникову , мониторинговый центр "Безопасность 2.0", в свою очередь, возьмет на контроль ситуацию, а о фактах завышения цен граждане смогут сообщить на горячую линию, сообщила РИА Новости глава Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина

"Мы предлагаем установить предельный лимит цен на гостиницы, которые будут открываться после режима самоизоляции. В этом году будет особенно востребован внутренний туризм. Мы прекрасно понимаем, что вся туристическая отрасль, в частности, гостиничный сектор, серьезно пострадали в период пандемии, но даже в таких условиях нельзя допустить, чтобы цены на гостиницы после их открытия взлетели до небес. Поэтому со своей стороны считаем целесообразным рассматривать возможность введения дополнительного регулирования цен на гостиничные услуги", - рассказала Сутормина.

Такая мера, по словам Суторминой, позволит сделать отдых доступнее для значительного количества граждан, и в то же время позволит отрасли покрыть часть убытков, которая она понесла из-за пандемии. Она также напомнила, что подобная практика уже применялась в России во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Во время ЧМ и вся отрасль показала очень хорошие показатели экономического роста, и большее количество граждан смогли посетить разные регионы России. При этом напомню, что в этот период действовало специальное постановление правительства, которым устанавливались верхние пределы цен на объекты проживания, Сейчас главная социальная задача — сделать отдых для людей максимально доступным и, конечно, безопасным. Подобная мера, безусловно, будет способствовать увеличению туристического потока, что в свою очередь позитивно скажется на экономике территорий", - отметила Сутормина, указав, что в ближайшее время соответствующее предложение будет направлено в правительство РФ, в частности главе Минэкономразвития.

Мониторинговый центр "Безопасность 2.0", как добавила член ОП РФ, который действует при Российском фонде мира, будет вести федеральный мониторинг ситуации с ценообразованием на гостиничные услуги.

"Также будет действовать специальная горячая линия, на которую граждане смогут сообщить о резком завышении цены на объекты размещения", - сообщила Сутормина.