Иран поднялся на 14 место по военной мощи в мире, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Иран смог подняться на 14-е с 22 места по военной мощи в мире, заявил в среду президент Хасан Роухани , выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.

"Что касается военной сферы, то мы располагались на 22 позиции в мире, сейчас же находимся на 14, в течение последних лет в различных сферах военного потенциала страны происходили колоссальные преобразования", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

После подписания соглашения по иранской ядерной программе Иран неоднократно подвергался критике со стороны стран Запада из-за испытаний баллистических ракет, заявляя в ответ, что делает это в рамках оборонной политики и политики сдерживания, а ракеты не приспособлены под ядерные боезаряды. Целью заявлялось повышение их точности.

Кроме того, власти страны и военные чиновники неоднократно указывали на намерение опираться на отечественный потенциал страны в военных разработках. Тем не менее Тегеран рассчитывает на окончание оружейного эмбарго в октябре 2020 года, несмотря на стремление США не допустить этого.