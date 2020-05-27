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2020-05-27T10:31
https://ria.ru/20200527/1572043378.html
Иран поднялся на 14 место по военной мощи в мире, заявил Роухани
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РИА Новости

Иран поднялся на 14 место по военной мощи в мире, заявил Роухани

10:31 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Иран смог подняться на 14-е с 22 места по военной мощи в мире, заявил в среду президент Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.
"Что касается военной сферы, то мы располагались на 22 позиции в мире, сейчас же находимся на 14, в течение последних лет в различных сферах военного потенциала страны происходили колоссальные преобразования", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.
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После подписания соглашения по иранской ядерной программе Иран неоднократно подвергался критике со стороны стран Запада из-за испытаний баллистических ракет, заявляя в ответ, что делает это в рамках оборонной политики и политики сдерживания, а ракеты не приспособлены под ядерные боезаряды. Целью заявлялось повышение их точности.
Кроме того, власти страны и военные чиновники неоднократно указывали на намерение опираться на отечественный потенциал страны в военных разработках. Тем не менее Тегеран рассчитывает на окончание оружейного эмбарго в октябре 2020 года, несмотря на стремление США не допустить этого.
Недавно Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) вывел первый военный спутник на орбиту.
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Хасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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