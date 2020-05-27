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Туризм
2020-05-27T13:52
https://ria.ru/20200527/1572043197.html
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
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РИА Новости

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

10:43 27.05.2020 (обновлено: 13:52 27.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Эксперты рассказали, когда россияне смогут отдыхать за границей, сообщает АТОР.
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
Летний отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным, рассказала Майя Ломидзе. Пока туристы смогут отдыхать только в России, хотя позитивные новости о готовности принимать иностранцев с завидной регулярностью приходят из разных стран. Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
"Но возобновление международного туризма – процесс всегда двусторонний. Если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, но перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны. По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж", — сказала представитель АТОР.
Майя Ломидзе сообщила, что решение о порядке переноса туров за границу и возврате денег за путевки будет принято в течение одной-двух недель. По предварительной информации, туристы смогут воспользоваться правом перебронирования на аналогичный турпродукт в течение 18 месяцев, либо вернуть полную стоимость тура и плюс пять процентов.
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А еще с 1 июня можно будет отправиться в Сочи и другие курорты Краснодарского края. Но, правда, только тех, кто планирует отдыхать в санатории и оформил санаторную путевку. До 6 июня в крае действует карантин, а потому гости, которые планируют размещаться не в санаториях, а, например, в частном секторе, отправятся на двухнедельную самоизоляцию.
"Я бы также не рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без так называемых "справок об эпидокружении". Без них санаторий не имеет право вас принять", – пояснила Майя Ломидзе.
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