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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:28
https://ria.ru/20200527/1572043148.html
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

10:28 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 700 человек лечатся от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 27. 05.20. Всего на лечении: 1120. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1077, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 684, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 45. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 51", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки из больницы выписали 156 человек, поступило - 140.
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