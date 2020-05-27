В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 27. 05.20. Всего на лечении: 1120. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1077, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 684, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 45. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 51", - написал он в Facebook.