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Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
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РИА Новости

Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

10:26 27.05.2020 (обновлено: 11:12 27.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Смартфон не стоит заряжать всю ночь, та как это может ухудшить его работоспособность, заявил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Он считает, что уровень заряда нужно держать не ниже 20-30%, а полная разрядка смартфона наносит устройству вред. Кроме того, не нужно заряжать телефон на 100%, так как из-за этого батарея также быстро изнашивается.
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Агентство Battery University считает оптимальным уровень заряда в 30-80%, это как минимум удваивает число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Для контроля заряда можно установить специальные приложения, они могут автоматически остановить зарядку батареи.
В прошлом году об опасности зарядки смартфона ночью говорил и директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте. По словам эксперта, ресурс батареи сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты утром.
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Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.
Однако и при использовании приложений нагрузка на батарею остается, особенно с учетом быстрой зарядки у новых моделей смартфонов. Специалист считает, что лучше заряжать телефон перед сном или сразу после пробуждения и ставить себе специальные напоминания.
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