МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Смартфон не стоит заряжать всю ночь, та как это может ухудшить его работоспособность, заявил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Смартфон не стоит заряжать всю ночь, та как это может ухудшить его работоспособность, заявилруководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

телефон на 100%, так как из-за этого батарея также быстро изнашивается. Он считает, что уровень заряда нужно держать не ниже 20-30%, а полная разрядка смартфона наносит устройству вред. Кроме того, не нужно заряжатьна 100%, так как из-за этого батарея также быстро изнашивается.

Агентство Battery University считает оптимальным уровень заряда в 30-80%, это как минимум удваивает число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Для контроля заряда можно установить специальные приложения, они могут автоматически остановить зарядку батареи.

В прошлом году об опасности зарядки смартфона ночью говорил и директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте. По словам эксперта, ресурс батареи сокращается медленнее при уровне заряда в 30-50%. При этом он посоветовал стараться заряжать гаджеты утром.

Ранее руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин рассказал РИА Новости, что зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства, сокращает срок службы аккумулятора.