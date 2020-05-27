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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:35
https://ria.ru/20200527/1572042876.html
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в Москве контролируемой
https://cdn21.img.ria.ru/images/156191/00/1561910026_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_924c49e3af1fe54f6718603dce2767a7.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в Москве контролируемой

10:23 27.05.2020 (обновлено: 10:35 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА,27 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве самая напряженная изо всех регионов, но на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании в Мосгордуме.
"В связи с условиями самоизоляции у нас все органы власти Москвы проводят подобные совещания в виде онлайн-конфференций, потому что ситуация в городе самая напряженная из всех регионов... По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая - это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая", - сообщила Андреева.
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Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что количество выздоровевших от коронавируса в городе продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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