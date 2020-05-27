В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в Москве контролируемой

"В связи с условиями самоизоляции у нас все органы власти Москвы проводят подобные совещания в виде онлайн-конфференций, потому что ситуация в городе самая напряженная из всех регионов... По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая - это когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда единичные случаи регистрации, дальше завозные и масштабное распространение инфекции. До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая", - сообщила Андреева.