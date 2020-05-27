Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2020-05-27T12:30
https://ria.ru/20200527/1572042846.html
В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/152432/39/1524323950_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_84de581b708aea638bca2944255e43c4.jpg
РИА Новости

В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией

10:22 27.05.2020 (обновлено: 12:30 27.05.2020)
35147
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19 и отставание от намеченного графика по реализации первых двух этапов соответствующей дорожной карты, заявили РИА Новости в белорусском Минсвязи и информатизации.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта, согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.
Девушка разговаривает по мобильному телефону
23 декабря 2019, 10:54Союзное государство
Белоруссия подписала "дорожную карту" по отмене роуминга с Россией
"Изменения сроков, установленных дорожной картой, в настоящее время не планируется", — говорится в письменном ответе Минсвязи на вопрос РИА Новости, скажется ли пандемия COVID-19 на отмене роуминга.
При этом отмечается, что дорожная карта предусматривает одномоментное, в сентябре текущего года, вступление в силу договоренностей, достигнутых по итогам реализации трех этапов. Так, первый этап предполагает установление единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи двух стран. Второй этап предусматривает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, СМС, передача данных). А по итогам третьего этапа ожидается формирование операторами сотовой связи абонентских розничных тарифов на услуги международного роуминга.
Как уточнили в ведомстве, по результатам выполнения первого и второго этапов будет подписано 22 соглашения между операторами связи двух государств.
"В настоящее время реализация первого и второго этапов дорожной карты продолжается, отмечается отставание от намеченного графика. Причинами отставания является складывающаяся эпидемиологическая ситуация, перевод компаний на удаленную работу, введенный карантин на территории Российской Федерации, что замедляет документальное оформление соглашений", — говорится в сообщении.
Между тем в ведомстве обратили внимание, что ряд соглашений первого этапа уже подписан, а большинство соглашений второго этапа — "в статусе высокой степени согласования", операторы "находятся в постоянном дистанционном контакте для поиска решений их подписания".
По данным Минсвязи, третий этап дорожной карты стороны планируют завершить в августе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Газораспределительная станция Западная ОАО Газпром около деревни Атолино в Минском районе
9 апреля, 13:40Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Белоруссия попросила Россию снизить цену на газ
1421632116
Обсудить 11
Союзное государствоРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Давно пора, звоню друзьям по мессенджерам, связь дрянь, по телефону будет лучше
27 мая, 11:08
Sergey Ivanov
1812003
Рекомендуем
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Все желающие смогут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в Москве
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинского посла в Германии отрезвили, считают в Госдуме
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Дезинфекция
Дезинфекция в Москве: обработка дорог и подъездов в период пандемии
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Джозеф Байден
Байден назвал Трампа дураком
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Путешествие по Транссибу. Как австрийский фотограф проехал по всей России
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния