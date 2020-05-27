В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией

МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19 и отставание от намеченного графика по реализации первых двух этапов соответствующей дорожной карты, заявили РИА Новости в белорусском Минсвязи и информатизации.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта, согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

"Изменения сроков, установленных дорожной картой, в настоящее время не планируется", — говорится в письменном ответе Минсвязи на вопрос РИА Новости, скажется ли пандемия COVID-19 на отмене роуминга.

При этом отмечается, что дорожная карта предусматривает одномоментное, в сентябре текущего года, вступление в силу договоренностей, достигнутых по итогам реализации трех этапов. Так, первый этап предполагает установление единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи двух стран. Второй этап предусматривает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, СМС, передача данных). А по итогам третьего этапа ожидается формирование операторами сотовой связи абонентских розничных тарифов на услуги международного роуминга.

Как уточнили в ведомстве, по результатам выполнения первого и второго этапов будет подписано 22 соглашения между операторами связи двух государств.

"В настоящее время реализация первого и второго этапов дорожной карты продолжается, отмечается отставание от намеченного графика. Причинами отставания является складывающаяся эпидемиологическая ситуация, перевод компаний на удаленную работу, введенный карантин на территории Российской Федерации , что замедляет документальное оформление соглашений", — говорится в сообщении.

Между тем в ведомстве обратили внимание, что ряд соглашений первого этапа уже подписан, а большинство соглашений второго этапа — "в статусе высокой степени согласования", операторы "находятся в постоянном дистанционном контакте для поиска решений их подписания".

По данным Минсвязи, третий этап дорожной карты стороны планируют завершить в августе.