В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило два раза", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах применялись стрелковое вооружение, бронетехника и гранатометы. В зоне обстрела оказался один населенный пункт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.