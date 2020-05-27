Ветроэлектростанции на греческом Тиносе не будут строить из-за протестов

АФИНЫ, 27 мая – РИА Новости. Проект по установке 15 ветровых генераторов на греческом острове Тинос отменен после многолетних протестов местных жителей, сообщает издание Tinos today.
Мэр Тиноса Иоаннис Сиотис сообщил, что в ходе процесса в высшем административном суде - Государственном совете - промышленная группа Kopelouzos отменила план установки 15 ветровых генераторов на острове, пишет издание.
"Это является оправданием борьбы жителей Тиноса и муниципальной власти в последние 5 лет", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что жители намерены продолжать усилия по сохранению уникального ландшафта острова и уважения к окружающей среде.
Жители Тиноса заявляли, что гигантские ветровые турбины, которые планировались разместить рядом с двумя живописными деревнями, изменят природный ландшафт острова, а шум повлияет на дикую природу и людей. В ходе протестов происходили столкновения с полицией.
Последние столкновения произошли несколько дней назад, когда в период пандемии компания попыталась начать строительство электростанций и для ее поддержки были направлены полицейские с близлежащих островов.
Переход к возобновляемым источником энергии является одним из главных пунктов в энергетической стратегии Греции. Вместе с тем жители многих регионов протестуют против строительства у них ветровых электростанций, поскольку они не только портят пейзаж, но и неблагоприятно влияют на природу. В частности, по мнению ряда экологов, шум от ветрогенераторов негативно сказывается на здоровье людей и животных. В некоторых странах законодательно ограничивают уровень шума ветрогенераторов и определяют минимальное расстояние от них до жилых домов.