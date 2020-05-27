Ветроэлектростанции на греческом Тиносе не будут строить из-за протестов

АФИНЫ, 27 мая – РИА Новости. Проект по установке 15 ветровых генераторов на греческом острове Тинос отменен после многолетних протестов местных жителей, сообщает издание Проект по установке 15 ветровых генераторов на греческом острове Тинос отменен после многолетних протестов местных жителей, сообщает издание Tinos today

Мэр Тиноса Иоаннис Сиотис сообщил, что в ходе процесса в высшем административном суде - Государственном совете - промышленная группа Kopelouzos отменила план установки 15 ветровых генераторов на острове, пишет издание.

"Это является оправданием борьбы жителей Тиноса и муниципальной власти в последние 5 лет", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что жители намерены продолжать усилия по сохранению уникального ландшафта острова и уважения к окружающей среде.

Жители Тиноса заявляли, что гигантские ветровые турбины, которые планировались разместить рядом с двумя живописными деревнями, изменят природный ландшафт острова, а шум повлияет на дикую природу и людей. В ходе протестов происходили столкновения с полицией.

Последние столкновения произошли несколько дней назад, когда в период пандемии компания попыталась начать строительство электростанций и для ее поддержки были направлены полицейские с близлежащих островов.