На кладбище в Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий

Представитель ведомства уточнил, что к правоохранителям обратилась администрация Чернореченского кладбища в Сургуте. По данным полиции, повреждены 11 надгробий.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 244 "надругательство над телами умерших или местами их захоронения". Пока возбуждено в отношении неустановленных лиц, проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых", - сказал собеседник агентства.