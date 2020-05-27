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2020-05-27T10:17
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На кладбище в Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий
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РИА Новости

На кладбище в Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий

10:17 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Неизвестные повредили 11 надгробий на кладбище в Сургуте (ХМАО), полиция возбудила уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Представитель ведомства уточнил, что к правоохранителям обратилась администрация Чернореченского кладбища в Сургуте. По данным полиции, повреждены 11 надгробий.
"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 244 "надругательство над телами умерших или местами их захоронения". Пока возбуждено в отношении неустановленных лиц, проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых", - сказал собеседник агентства.
Полиция
26 мая, 15:15
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