На кладбище в Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Неизвестные повредили 11 надгробий на кладбище в Сургуте (ХМАО), полиция возбудила уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Представитель ведомства уточнил, что к правоохранителям обратилась администрация Чернореченского кладбища в Сургуте. По данным полиции, повреждены 11 надгробий.
"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 244 "надругательство над телами умерших или местами их захоронения". Пока возбуждено в отношении неустановленных лиц, проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых", - сказал собеседник агентства.
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