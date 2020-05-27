Власти Чувашии прокомментировали иск Игнатьева к Путину

Как сообщалось ранее, Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск, оспорив указ президента о досрочном прекращении его полномочий на посту. Иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня.

"Мы живём в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд. В настоящее время на повестке дня работы правительства Чувашии важные вопросы планового характера по решению задач социально-экономического развития республики, усугубленные ситуацией с коронавирусом. В первую очередь принимаем меры к тому, чтобы максимально быстро довести до жителей республики, представителей бизнес-сообщества все меры поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным . Ещё раз подчеркнем, обратиться в суд имеет право каждый гражданин нашей страны. Соответствующую оценку обращениям при рассмотрении исков выносит суд", - заявили в пресс-службе главы региона.

В январе в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", но глава ведомства Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева.