Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в российскую армию начнутся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы - научно-производственной корпорации " Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в российскую армию начнутся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы - научно-производственной корпорации " Техмаш " (входит в контур управления холдинга " Технодинамика " госкорпорации " Ростех ") Александр Кочкин.

"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", - сказал он.

Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать её, не заходя в зону поражения оружием противника. "Дрель" способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.

"Если даже этой кассете не удаётся найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - добавил собеседник агентства.