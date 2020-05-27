Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в российскую армию начнутся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы - научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", - сказал он.
Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать её, не заходя в зону поражения оружием противника. "Дрель" способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.
"Если даже этой кассете не удаётся найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - добавил собеседник агентства.
Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.
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