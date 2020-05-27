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Новое оружие России
2020-05-27T11:53
https://ria.ru/20200527/1572042515.html
Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска
https://cdn24.img.ria.ru/images/151508/72/1515087282_0:111:2250:1377_1036x0_80_0_0_d46f0ae0efa658e43fd97cb37a5f6bcf.jpg
РИА Новости

Названы сроки серийных поставок новейшей бомбы "Дрель" в войска

10:16 27.05.2020 (обновлено: 11:53 27.05.2020)
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© Фото : Vitaly V. KuzminБомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Бомбы PBK-500U и ODAB-500 PMV на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Серийные поставки новейшей планирующей бомбовой кассеты "Дрель" в российскую армию начнутся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данной бомбы - научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", - сказал он.
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Кочкин напомнил, что уникальность этой бомбы заключается в том, что самолет-носитель может запускать её, не заходя в зону поражения оружием противника. "Дрель" способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Кроме того, в ее состав входят самоприцеливающиеся боевые элементы.
"Если даже этой кассете не удаётся найти цель, она все равно через определенное время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий", - добавил собеседник агентства.
Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.
Читайте полный текст интервью с Александром Кочкиным >>
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