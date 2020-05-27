Названа погода, способствующая распространению коронавируса

Выяснилось, что примерно 60 процентов случаев заражения произошли при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию.

Кроме того, 73,8 процента случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха.