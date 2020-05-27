Названа погода, способствующая распространению коронавируса

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Китайские ученые определили температуру воздуха, при которой коронавирусу SARS-CoV-2 легче всего распространяться, сообщило агентство Синьхуа.
Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, зафиксированных с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.
Выяснилось, что примерно 60 процентов случаев заражения произошли при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию.
Кроме того, 73,8 процента случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха.
Ученые заключили, что коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.