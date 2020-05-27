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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:26
https://ria.ru/20200527/1572042485.html
Названа погода, способствующая распространению коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767133_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_35b77dfdf3abc3d4d374a1ca55c20823.jpg
РИА Новости

Названа погода, способствующая распространению коронавируса

10:16 27.05.2020 (обновлено: 11:26 27.05.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Китайские ученые определили температуру воздуха, при которой коронавирусу SARS-CoV-2 легче всего распространяться, сообщило агентство Синьхуа.
Исследователи проанализировали данные о 3,75 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, зафиксированных с 21 января по 6 мая в 185 странах мира.
Моноклональные антитела
26 мая, 18:28РИА Наука
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Выяснилось, что примерно 60 процентов случаев заражения произошли при температуре от пяти до пятнадцати градусов по Цельсию.
Кроме того, 73,8 процента случаев фиксировались в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на кубический метр воздуха.
Ученые заключили, что коронавирус распространяется преимущественно в средних широтах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА Наука
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