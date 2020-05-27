Число умерших пациентов с коронавирусом в Пермском крае достигло 49

ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Еще два мужчины с выявленным COVID-19 скончались в Пермском крае, они страдали от тяжелых сопутствующих заболеваний, которые стали основной причиной смерти, общее количество умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 49, сообщили краевые власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"На утро зафиксировано два летальных исхода у мужчин 52 и 78 лет, у них были тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной смерти. В регионе 49 скончавшихся пациентов с COVID-19. Из них непосредственно от коронавирусной инфекции умер 21 человек", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 1451 заболевший коронавирусной инфекцией, лечение проходят 653 человека, в том числе 47 пациентов с ОРВИ и пневмонией, ожидающие результатов тестов на коронавирус, выздоровели 796 человек, 49 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,3 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.