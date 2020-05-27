Число умерших пациентов с коронавирусом в Пермском крае достигло 49

"На утро зафиксировано два летальных исхода у мужчин 52 и 78 лет, у них были тяжелые сопутствующие заболевания, которые стали основной причиной смерти. В регионе 49 скончавшихся пациентов с COVID-19. Из них непосредственно от коронавирусной инфекции умер 21 человек", - говорится в сообщении.