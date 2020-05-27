В Липецкой области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом

"За минувшие сутки в регионе подтвердились 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1836 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели в регионе 588 пациентов. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.