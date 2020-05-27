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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:11
https://ria.ru/20200527/1572042316.html
В Липецкой области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

В Липецкой области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом

10:11 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 72, общее количество заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1836 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 588 пациентов. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЛипецкая областьОбщество
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