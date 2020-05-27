В Липецкой области за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 72, общее количество заболевших превысило 1,8 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 72 случая заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1836 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 588 пациентов. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.