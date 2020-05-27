В Екатеринбурге пропала школьница

"Утром 26 мая несовершеннолетняя отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам. В районе 12.00 (10.00 мск) женщина вернулась домой, обнаружила, что дочери нет и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен", - говорится в релизе.