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В Екатеринбурге пропала школьница
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РИА Новости

В Екатеринбурге пропала школьница

10:08 27.05.2020 (обновлено: 13:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
"Утром 26 мая несовершеннолетняя отпросилась покататься с подругой на роликах. Мать разрешила, и пока дочь гуляла, отправилась по делам. В районе 12.00 (10.00 мск) женщина вернулась домой, обнаружила, что дочери нет и ролики она не брала. Обеспокоенная мама начала звонить своему ребенку на сотовый, но телефон был уже отключен", - говорится в релизе.
По данным полиции, семья школьницы полная, благополучная, на учете никогда не состояла, а сама девочка из дома до этого никогда не уходила.
Сейчас сотрудники МВД обходят улицы Кировского района, где живет подросток, и подъезды домов, просматривают камеры видеонаблюдения.
Поиски поставлены на контроль городской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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