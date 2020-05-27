Премьер Польши рассказал, чем грозит проигрыш Дуды на выборах

ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что проигрыш президента страны Анджея Дуды на очередных выборах грозит стране параличом.
"Президент, сотрудничающий с правительством, является необходимым условием для того, чтобы действовать эффективно, конкретно и быстро. Мы убедились, что в кризисной ситуации сотрудничество правительства, большинства с президентом имеет фундаментальное значение", - заявил Моравецкий в интервью изданию Gazeta Polska.
Премьер отметил, что в настоящее время верхняя палата парламента Польши (сенат), где большинство мест у оппозиции, регулярно блокирует и затягивает принятие законов, принятых нижней палатой (сеймом), где большинство у правящей партии "Право и справедливость".
"Представим, что до этого дошел бы еще и действующий таким же неконструктивным образом президент. Что бы было? Паралич. Паралич, который для граждан привел бы к отсутствию помощи или ограниченной помощи", - заявил он.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) должна назначить новую дату выборов.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Дуда.