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2020-05-27T10:09
https://ria.ru/20200527/1572042131.html
Премьер Польши рассказал, чем грозит проигрыш Дуды на выборах
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РИА Новости

Премьер Польши рассказал, чем грозит проигрыш Дуды на выборах

10:09 27.05.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что проигрыш президента страны Анджея Дуды на очередных выборах грозит стране параличом.
"Президент, сотрудничающий с правительством, является необходимым условием для того, чтобы действовать эффективно, конкретно и быстро. Мы убедились, что в кризисной ситуации сотрудничество правительства, большинства с президентом имеет фундаментальное значение", - заявил Моравецкий в интервью изданию Gazeta Polska.
Эльжбета Витек
26 мая, 17:48
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Премьер отметил, что в настоящее время верхняя палата парламента Польши (сенат), где большинство мест у оппозиции, регулярно блокирует и затягивает принятие законов, принятых нижней палатой (сеймом), где большинство у правящей партии "Право и справедливость".
"Представим, что до этого дошел бы еще и действующий таким же неконструктивным образом президент. Что бы было? Паралич. Паралич, который для граждан привел бы к отсутствию помощи или ограниченной помощи", - заявил он.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях - во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Теперь, в соответствии с законодательством, спикер нижней палаты парламента (сейма) должна назначить новую дату выборов.
На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства Дуда.
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаСогласиеПольшаПраво и справедливостьВ мире
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