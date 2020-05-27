В Комсомольске-на-Амуре умер первый пациент с COVID-19

"По состоянию на 27 мая в инфекционном госпитале, развёрнутом на базе второй городской больницы, находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе три ребенка. У 39 заболевших состояние удовлетворительное. За сутки поступил один человек. Один человек умер, это женщина (город Амурск), 58 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.