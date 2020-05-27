В Комсомольске-на-Амуре умер первый пациент с COVID-19

ХАБАРОВСК, 27 мая – РИА Новости. Пациентка инфекционного госпиталя с подтвержденным COVID-19 скончалась за последние сутки в Комсомольске-на-Амуре, это первый летальный случай пациентов с этой инфекцией в городе, сообщается на сайте городской администрации в среду.
По данным минздрава Хабаровского края, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1,76 тысячи случаев заболевания. На вторник в крае было зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом.
"По состоянию на 27 мая в инфекционном госпитале, развёрнутом на базе второй городской больницы, находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе три ребенка. У 39 заболевших состояние удовлетворительное. За сутки поступил один человек. Один человек умер, это женщина (город Амурск), 58 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реанимационном отделении находится 3 пациента с пневмонией, у одного из них подтвержден коронавирус, его состояние тяжелое. Еще у двое с подозрением на инфекцию находятся в тяжёлом и средней тяжести состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.