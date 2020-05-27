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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:07
https://ria.ru/20200527/1572042052.html
В Комсомольске-на-Амуре умер первый пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре умер первый пациент с COVID-19

10:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 мая – РИА Новости. Пациентка инфекционного госпиталя с подтвержденным COVID-19 скончалась за последние сутки в Комсомольске-на-Амуре, это первый летальный случай пациентов с этой инфекцией в городе, сообщается на сайте городской администрации в среду.
По данным минздрава Хабаровского края, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1,76 тысячи случаев заболевания. На вторник в крае было зарегистрировано 10 случаев смерти пациентов с коронавирусом.
"По состоянию на 27 мая в инфекционном госпитале, развёрнутом на базе второй городской больницы, находится 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе три ребенка. У 39 заболевших состояние удовлетворительное. За сутки поступил один человек. Один человек умер, это женщина (город Амурск), 58 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реанимационном отделении находится 3 пациента с пневмонией, у одного из них подтвержден коронавирус, его состояние тяжелое. Еще у двое с подозрением на инфекцию находятся в тяжёлом и средней тяжести состоянии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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