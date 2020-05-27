Путин назвал РНБ бесценным достоянием страны

Глава государства отметил, что создание библиотеки неразрывно связано с именами выдающихся государственных деятелей, литераторов и издателей, которые стояли у истоков формирования уникальных книжных и журнальных коллекций, собраний рукописей и научных исследований, заложив основы библиотечного дела в России.

"Вы по праву можете гордиться своими предшественниками, которые внесли огромный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия. Именно благодаря их подвижничеству и профессионализму, кропотливому неустанному труду РНБ является нашим бесценным национальным достоянием", - приводятся в сообщении слова президента.

Он также подчеркнул важность того, что и сегодня в библиотеке работают квалифицированные специалисты, царит атмосфера созидания и творчества, отметив, что сотрудники смогли соединить лучшие традиции, которыми славится библиотека, и самые передовые технологии, а также создать современный и в высшей степени востребованный просветительский, исследовательский и информационный центр.