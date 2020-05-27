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2020-05-27T10:05
https://ria.ru/20200527/1572041945.html
Путин назвал РНБ бесценным достоянием страны
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РИА Новости

Путин назвал РНБ бесценным достоянием страны

10:05 27.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Peterburg23 / Главное здание Российской национальной библиотеки в Петербурге
Главное здание Российской национальной библиотеки в Петербурге
CC BY-SA 3.0 / Peterburg23 /
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российской национальной библиотеки (РНБ) с 225-летием со дня основания, подчеркнув, что библиотека по праву является бесценным национальным достоянием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Лидер РФ также поздравил сотрудников с Общероссийским днём библиотек.
Глава государства отметил, что создание библиотеки неразрывно связано с именами выдающихся государственных деятелей, литераторов и издателей, которые стояли у истоков формирования уникальных книжных и журнальных коллекций, собраний рукописей и научных исследований, заложив основы библиотечного дела в России.
"Вы по праву можете гордиться своими предшественниками, которые внесли огромный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия. Именно благодаря их подвижничеству и профессионализму, кропотливому неустанному труду РНБ является нашим бесценным национальным достоянием", - приводятся в сообщении слова президента.
Он также подчеркнул важность того, что и сегодня в библиотеке работают квалифицированные специалисты, царит атмосфера созидания и творчества, отметив, что сотрудники смогли соединить лучшие традиции, которыми славится библиотека, и самые передовые технологии, а также создать современный и в высшей степени востребованный просветительский, исследовательский и информационный центр.
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