"Харлей" на ладони: тюменский мастер создает копии знаменитых мотоциклов

Станислав Черновасиленко не сразу нашел свое призвание: учился сначала на техника-строителя, потом на юриста.
Станислав Черновасиленко не сразу нашел свое призвание: учился сначала на техника-строителя, потом на юриста.
Но ему хотелось что-то делать самому, и он стал профессионально заниматься сваркой.
Но ему хотелось что-то делать самому, и он стал профессионально заниматься сваркой.
А некоторое время назад Станислав начал создавать крошечные копии легендарных мотоциклов.
А некоторое время назад Станислав начал создавать крошечные копии легендарных мотоциклов.
Сначала он выбирает модель и прикидывает, какие материалы понадобятся.
Сначала он выбирает модель и прикидывает, какие материалы понадобятся.
Затем в ход идут подшипники, шайбы, болты, гайки и даже детали старого конструктора…
Затем в ход идут подшипники, шайбы, болты, гайки и даже детали старого конструктора…
Мастер ищет подходящие по размеру элементы будущего колеса мотоцикла.
Мастер ищет подходящие по размеру элементы будущего колеса мотоцикла.
Одну из первых копий Станислав сконструировал за день и сразу понял: вот оно — его дело.
Одну из первых копий Станислав сконструировал за день и сразу понял: вот оно — его дело.
Миниатюрные копии мотоциклов Yamaha YZ 450 и Yamaha R1.
Миниатюрные копии мотоциклов Yamaha YZ 450 и Yamaha R1.
Сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла.
Сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла.
Станислав Черновасиленко держит миниатюрную модель мотоцикла Harley-Davidson Street 750.
Станислав Черновасиленко держит миниатюрную модель мотоцикла Harley-Davidson Street 750.