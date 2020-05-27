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https://ria.ru/20200527/1572041907.html
"Харлей" на ладони: тюменский мастер создает копии знаменитых мотоциклов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572041376_0:241:3103:1986_1036x0_80_0_0_ac578da0cce3109b7f78ba942b5bdf7c.jpg
РИА Новости

"Харлей" на ладони: тюменский мастер создает копии знаменитых мотоциклов

12:21 27.05.2020 (обновлено: 12:22 27.05.2020)
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Станислав Черновасиленко собирает из подшипников и гаек миниатюрные копии гоночных мотоциклов, любимых "беспечными ездоками". Работы мастера — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Станислав Черновасиленко не сразу нашел свое призвание: учился сначала на техника-строителя, потом на юриста.

Миниатюрная копия модели мотоцикла Harley-Davidson Road King представлена в мотосалоне Harley-Davidson в городе Тюмень
1 из 10

Станислав Черновасиленко не сразу нашел свое призвание: учился сначала на техника-строителя, потом на юриста.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Но ему хотелось что-то делать самому, и он стал профессионально заниматься сваркой.

Готовые миниатюрные копии мотоциклов, изготовленные мастером Станиславом Черновасиленко
2 из 10

Но ему хотелось что-то делать самому, и он стал профессионально заниматься сваркой.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

А некоторое время назад Станислав начал создавать крошечные копии легендарных мотоциклов.

Мастер Станислав Черновасиленко демонстрирует миниатюрную копию модели мотоцикла Harley-Davidson Easy Rider Captain America
3 из 10

А некоторое время назад Станислав начал создавать крошечные копии легендарных мотоциклов.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Сначала он выбирает модель и прикидывает, какие материалы понадобятся.

Подшипники, болты и гайки и другие запчасти для создания будущей миниатюрной копии мотоцикла на рабочем столе мастера Станислава Черновасиленко
4 из 10

Сначала он выбирает модель и прикидывает, какие материалы понадобятся.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Затем в ход идут подшипники, шайбы, болты, гайки и даже детали старого конструктора…

Мастер Станислав Черновасиленко выполняет сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла
5 из 10

Затем в ход идут подшипники, шайбы, болты, гайки и даже детали старого конструктора…

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Мастер ищет подходящие по размеру элементы будущего колеса мотоцикла.

Мастер Станислав Черновасиленко выбирает подходящие по размеру подшипник и шайбу для будущего колеса миниатюрной копии мотоцикла
6 из 10

Мастер ищет подходящие по размеру элементы будущего колеса мотоцикла.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Одну из первых копий Станислав сконструировал за день и сразу понял: вот оно — его дело.

Мастер Станислав Черновасиленко демонстрирует миниатюрные копии моделей мотоцикла Harley-Davidson Easy Rider Captain America и Harley-Davidson FXDR 450
7 из 10

Одну из первых копий Станислав сконструировал за день и сразу понял: вот оно — его дело.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Миниатюрные копии мотоциклов Yamaha YZ 450 и Yamaha R1.

Миниатюрные копии модели мотоциклов Yamaha YZ 450 и Yamaha R1
8 из 10

Миниатюрные копии мотоциклов Yamaha YZ 450 и Yamaha R1.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла.

Мастер Станислав Черновасиленко выполняет сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла
9 из 10

Сварочные работы во время изготовления миниатюрной копии мотоцикла.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанк

Станислав Черновасиленко держит миниатюрную модель мотоцикла Harley-Davidson Street 750.

Мастер Станислав Черновасиленко держит миниатюрную копию модели мотоцикла Harley-Davidson Street 750
10 из 10

Станислав Черновасиленко держит миниатюрную модель мотоцикла Harley-Davidson Street 750.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ТюменьHarley-Davidson Motor CompanyФото
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