Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

Первый ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день выпускники будут сдавать литературу, информатику и географию. Изменились и условия: экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы (около 780 тысяч детей), а рассадят их на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.