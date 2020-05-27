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Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы
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РИА Новости

Глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов для поступления в вузы

10:05 27.05.2020 (обновлено: 12:04 27.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАбитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил в эфире Первого канала министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Таким образом, написать заявление можно будет еще до единого государственного экзамена, сроки проведения которого сдвинули из-за пандемии COVID-19.
Первый ЕГЭ стартует 3 июля, в этот день выпускники будут сдавать литературу, информатику и географию. Изменились и условия: экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы (около 780 тысяч детей), а рассадят их на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли свыше 343 тысяч человек. В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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