В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 7774

ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 372 и достигло 7774, еще семь человек скончались, сообщается в среду на сайте минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 7402 подтвержденных случаях и 91 летальном исходе. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 7774 случая коронавируса. Излечились 3255 пациентов. Скончались 98 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 4377 пациентов, проведены 53678 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.