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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T10:00
https://ria.ru/20200527/1572041554.html
В Иране готовятся к осенней волне коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591744_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_9f771f47d6009058e7dbcd8efd9ef3bf.jpg
РИА Новости

В Иране готовятся к осенней волне коронавируса

10:00 27.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Власти Ирана ожидают осеннюю волну заболеваемости коронавирусом в стране, готовятся к этому, заявил президент Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.
"Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.
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Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и локализовать распространение коронавируса в стране.
Роухани 5 мая сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется к стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко – прежде президент призывал готовиться к тому, что распространение COVID-19 может не закончиться к концу этого года.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти сообщили о начале распространения коронавируса, выявлено 139,5 тысячи случаев заболевания, из них 7,5 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели 109,4 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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