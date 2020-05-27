В Иране готовятся к осенней волне коронавируса

ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Власти Власти Ирана ожидают осеннюю волну заболеваемости коронавирусом в стране, готовятся к этому, заявил президент Хасан Роухани , выступая на церемонии открытия парламента 11-го созыва.

"Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и локализовать распространение коронавируса в стране.

Роухани 5 мая сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется к стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко – прежде президент призывал готовиться к тому, что распространение COVID-19 может не закончиться к концу этого года.

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти сообщили о начале распространения коронавируса, выявлено 139,5 тысячи случаев заболевания, из них 7,5 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели 109,4 тысячи человек.