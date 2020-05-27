В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В Алтайском крае 27 мая зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 пациент – выписан по выздоровлению. В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что на 27 мая общее число заболевших составило 1554 человека. Тяжелобольных – 32, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.

"Поступили данные по результатам патологоанатомических исследований предыдущих шести смертельных случаев: подтверждены два факта смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, по четырем установлены иные причины. Таким образом, по состоянию на 27 мая умерли 18 человек, девять из них подтвержденных с COVID-19, шесть случаев – иная причина смерти, три случая находятся на экспертизе", - сообщает штаб.

Из числа работников Карболихинского рудника на лечении остаются двое пациентов, 198 выписаны.

На 27 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 83 041 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6081 человек, снято с меднаблюдения 18 706 человек.