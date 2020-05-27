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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:32
https://ria.ru/20200527/1572041500.html
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040578_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_ca4d474884814c14fbe0726d0ef6b878.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

09:59 27.05.2020 (обновлено: 13:32 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае 27 мая зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 пациент – выписан по выздоровлению. В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский", - говорится в сообщении.
Среди новых случаев в Барнауле – 39 человек, Рубцовске – семь, Бийске – пять, Новоалтайске – два, Ребрихинском районе – два, Первомайском районе – два. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском район, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке - по одному новому случаю.
Власти констатируют, что на 27 мая общее число заболевших составило 1554 человека. Тяжелобольных – 32, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.
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"Поступили данные по результатам патологоанатомических исследований предыдущих шести смертельных случаев: подтверждены два факта смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, по четырем установлены иные причины. Таким образом, по состоянию на 27 мая умерли 18 человек, девять из них подтвержденных с COVID-19, шесть случаев – иная причина смерти, три случая находятся на экспертизе", - сообщает штаб.
Из числа работников Карболихинского рудника на лечении остаются двое пациентов, 198 выписаны.
На 27 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 83 041 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 6081 человек, снято с меднаблюдения 18 706 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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