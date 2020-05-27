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2020-05-27T10:01
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Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск 2,5 тысячи сотрудников
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РИА Новости

Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск 2,5 тысячи сотрудников

09:57 27.05.2020 (обновлено: 10:01 27.05.2020)
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© AFP 2020 / Luc Olinga На заводе в Южной Каролине
На заводе в Южной Каролине
© AFP 2020 / Luc Olinga
На заводе в Южной Каролине . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская авиастроительная компания Boeing отправит в добровольный неоплачиваемый отпуск 2,5 тысячи сотрудников в США, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей профсоюза.
"На этой неделе Boeing объявит о 2,5 тысячах временных увольнений на первом этапе более широких сокращений, вызванных крахом глобальных авиаперевозок из-за коронавируса", - отмечается в сообщении.
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По словам представителей профсоюза, о первой волне увольнений может быть объявлено уже 29 мая, и затронет она подразделение компании в Сиэтле. Ожидается, что Boeing также сократит количество рабочих мест в центральных офисах.
В этом году Boeing планирует сократить около 10% от общего количества сотрудников в 160 тысяч человек на фоне сокращения производства лайнеров: авиакомпании не покупают новые самолеты из-за падения пассажиропотока, в апреле концерн не получил ни одного заказа на поставку воздушных судов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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