Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск 2,5 тысячи сотрудников

"На этой неделе Boeing объявит о 2,5 тысячах временных увольнений на первом этапе более широких сокращений, вызванных крахом глобальных авиаперевозок из-за коронавируса", - отмечается в сообщении.

В этом году Boeing планирует сократить около 10% от общего количества сотрудников в 160 тысяч человек на фоне сокращения производства лайнеров: авиакомпании не покупают новые самолеты из-за падения пассажиропотока, в апреле концерн не получил ни одного заказа на поставку воздушных судов.