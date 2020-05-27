Косачев о санкциях против "Северного потока — 2": США стали шантажистом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Под американскими санкциями уже находится полмира, однако ни Россия и Китай, ни даже более малые страны не будут меняться в угоду Вашингтону, заявил глава международного комитета Совфеда Под американскими санкциями уже находится полмира, однако ни Россия и Китай, ни даже более малые страны не будут меняться в угоду Вашингтону, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил планы Вашингтона ввести новые санкции против проекта " Северный поток — 2 ". При этом меры уже якобы получили одобрение обеих партий американского конгресса, и это несмотря на идущую в США президентскую избирательную кампанию", - написал сенатор в ФБ.

Зная обычный накал межпартийного противостояния в этот период, можно сказать, русофобия творит чудеса, сказал парламентарий. "Да и сам посол не стеснялся в выражениях: Германия, мол, должна прекратить "кормить бестию" (это, чтобы было понятно, о суверенных отношениях своего союзника с его долгосрочным энергетическим партнером), "в то время как сама недостаточно платит для НАТО" - высказывание более чем хамское даже для американца", - отметил Косачев.

Но курьез заявлений политика в том, что еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США заверял партнеров, что Россия не сможет достроить "Северный поток — 2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий, добавил он. "Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой", - отметил сенатор.

По его словам, удручает другое – стремительная деградация Америки из глобальной державы, задававшей тон в формировании мировых экономических институтов, в "агрессивного своекорыстного диктатора, у которого в арсенале не осталось никаких мер, кроме санкций". Ведь эти экономические репрессии не достигают заявленных целей – изменить поведение других стран, подчеркнул законодатель. "Даже маленькая Куба не меняет себя в угоду огромному соседу. Тем более не будут этого делать Китай или Россия, а ведь под американскими санкциями сейчас находится более половины населения планеты. То есть цель – не давление, а сам ущерб", - подчеркнул Косачев.

При этом законодатель отметил, что причинение значительного экономического ущерба в целях подчинения собственной идеологии – это мало чем отличается от "классического" терроризма. США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники.

По словам главы комитета СФ, усиление агрессивного поведения США происходит на фоне призывов многих авторитетных политиков, включая генсека ООН, остановить санкционную активность с учетом необходимости противостояния общей вирусной угрозе. "Это тем более важно и для Европы, которой также предстоит восстанавливать свою экономику, что делает потребность в удешевлении производства и социальных расходов весьма актуальной. Но цель США – не помочь своим партнерам, а продать свой дорогой газ любой ценой", - подчеркнул политик.