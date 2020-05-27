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2020-05-27T09:53
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В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин
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РИА Новости

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин

09:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Правоохранители в подмосковном Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин с целью грабежа, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником оказался ранее судимый 25-летний местный житель.
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"Установлено, что злоумышленник в течение двух месяцев на улицах города совершал нападения на девушек и женщин. Мужчина наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим", – сообщила Петрова.
Она также сообщила, что следователи завели дело по статье "грабеж".
Мужчину задержали в городском округе Ликино-Дулево. Установить его местоположение удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители имеют основания полагать, что мужчина причастен к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности.
Петрова добавила, что подозреваемый арестован.
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Орехово-ЗуевоЛикино-ДулевоТатьяна ПетроваПроисшествия
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