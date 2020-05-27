В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин

В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин

В Хабаровске арестовали подозреваемого в нападении с ножом на женщин

"Установлено, что злоумышленник в течение двух месяцев на улицах города совершал нападения на девушек и женщин. Мужчина наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим", – сообщила Петрова.