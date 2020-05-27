СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга

По данным вуза, студентка из Гвинеи скончалась накануне вечером в общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79, "ввиду ненасильственных причин". Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики.