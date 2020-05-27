СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.
По данным вуза, студентка из Гвинеи скончалась накануне вечером в общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79, "ввиду ненасильственных причин". Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики.
"Органами СК России проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СУ СК.