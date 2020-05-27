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2020-05-27T10:54
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СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
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РИА Новости

СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга

09:53 27.05.2020 (обновлено: 10:54 27.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.
По данным вуза, студентка из Гвинеи скончалась накануне вечером в общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79, "ввиду ненасильственных причин". Сейчас университет находится в тесном сотрудничестве с посольством Гвинейской Республики.
"Органами СК России проводится доследственная проверка по данному факту. Признаков криминала в данной ситуации не усматривается. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СУ СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Уральский федеральный университетЕкатеринбургГвинеяПроисшествия
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