Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T09:50
https://ria.ru/20200527/1572041009.html
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/155995/94/1559959484_0:299:2016:1433_1036x0_80_0_0_bcc3be2ef94829387afd855bc47be8aa.jpg
РИА Новости

Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков

09:50 27.05.2020
1174
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
КАЛААТ-АЛЬ-МАДИК (Сирия), 27 мая - РИА Новости. Боевики, захватившие небольшой город Калаат-аль-Мадик на западе Сирии, пытались многие здания приспособить под свои нужды, а школу и вовсе расписали экстремистскими надписями и устроили в ней штаб, сообщил журналистам сотрудник школы Мухаммед Абдурахман Абу Хамед.
"Боевики написали эти слова (экстремистские лозунги – ред.) за то, что преподаватели и директор школы им отказали. Они много ругались между собой, руководство школы сначала не хотело разрешать писать эти слова, но боевики угрожали оружием, поэтому мы ничего не могли сделать", - сказал Абу Хамед, показывая на одну из надписей, нанесенных террористами.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
19 мая, 05:06Война в Сирии
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Сама школа разграблена, на ее восстановление может уйти несколько лет. Книги боевики сожгли, а одну из аудиторий использовали как штаб. Стоящее неподалеку от школы небольшое здание, в котором раньше организовывали выставки работ учеников, боевики превратили в полевой госпиталь. Вокруг домика в радиусе нескольких метров раскидано огромное количество оставшихся медикаментов.
В другом населенном пункте, небольшом поселке Нейраб недалеко от аэропорта Алеппо, жители вспоминают жертв ракетной атаки боевиков "Джебхат-ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) годовой давности.
"Я помню эту дату - 14 мая 2019 года. Примерно в 18.30 в наш лагерь беженцев прилетело шесть ракет, выпущенных "Джебхат-ан-Нусрой". Только здесь в результате разрыва ракеты погибли мой сын, моя сестра, ее муж, мой племянник и дочь соседа. Еще мне известно о двух-трех раненых", - вспоминает пожилой житель Махмуд аль-Саади.
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
5 мая, 06:27Война в Сирии
В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу Дамаск — Алеппо
"Они убили их! Почему? Мы простые мирные жители. У нас нет оружия. Мы ничего не сделали им. Почему они нас убивали? Это мой вопрос. Я называю их террористами и настаиваю на том, чтобы все называли их террористами, потому что они убивают детей. Люди по всему миру пытаются дать своим детям самое лучшее. А они что делают?" - негодует Халед аль-Хатыб, который год назад лишился своего 10-летнего сына.
Жители поселка уже начали восстанавливать свои дома, но на многих из них до сих пор заметны следы обстрелов – дыры в стенах от осколков могут достигать нескольких десятков сантиметров.
"Мой сын сидел вот там. А на улице играл мой внук. И прямо сюда прилетела ракета. Осколки прошили весь дом – посмотрите, следы до сих пор видны на стенах дома. Погибли и мой сын, и мой внук. Не важен дом, заново отстрою, но я лишился самых дорогих мне людей - сына и внука", - рассказал еще один житель лагеря Валид Шабруни.
Нейраб - поселок около аэропорта Алеппо, в котором был разбит лагерь для палестинцев, вынужденных покинуть родные земли. Сначала переселенцы жили здесь в палатках и казармах, затем начали строить небольшие дома. Год назад террористы резко увеличили количество обстрелов на севере сирийской провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков пытались атаковать позиции сирийской армии, но жертвами их огня зачастую становились даже не отдельные мирные жители, а целые поселки.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Освобожденный от боевиков город Эбла в Сирии
27 февраля, 05:05Война в Сирии
Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
001344
Обсудить 0
Халед аль-ХатыбВойна в СирииХама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Военный конвой США в Сирии
САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Глава генштаба йеменской армии попал под обстрел на востоке страны
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Пентагон
Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Путин и саудовский принц условились о координации по рынку нефти
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
В коалиции США опровергли сообщения СМИ о переброске ЗРК Patriot в Сирию
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Президент США Дональд Трамп
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
Вид на Пекин
Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния