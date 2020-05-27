Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Римский Колизей после более чем двухмесячного перерыва, вызванного карантином из-за пандемии коронавируса, возобновит работу 1 июня.

Помимо самого амфитеатра Флавиев в этот же день вновь станут доступны для туристов Римский форум и Палатинский холм, составляющие археологический парк Колизея.

Для экскурсии по территории самой посещаемой достопримечательности в мире будет необходим предварительный заказ. Гостям будут выдавать маски, а на входе в комплекс измерять температуру с помощью термосканера, сообщается на сайте Колизея.