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Туризм
2020-05-27T11:16
https://ria.ru/20200527/1572040654.html
Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/152926/42/1529264257_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_a0642d5f4a9c97f29043082d894ba227.jpg
РИА Новости

Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня

11:16 27.05.2020
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© Depositphotos / Fazon1Колизей в Риме
Колизей в Риме
© Depositphotos / Fazon1
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Римский Колизей после более чем двухмесячного перерыва, вызванного карантином из-за пандемии коронавируса, возобновит работу 1 июня.
Помимо самого амфитеатра Флавиев в этот же день вновь станут доступны для туристов Римский форум и Палатинский холм, составляющие археологический парк Колизея.
Для экскурсии по территории самой посещаемой достопримечательности в мире будет необходим предварительный заказ. Гостям будут выдавать маски, а на входе в комплекс измерять температуру с помощью термосканера, сообщается на сайте Колизея.
Италия с понедельника сняла большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса в начале и середине марта. Разрешение на открытие получили и музеи, однако, как заявил РИА Новости генеральный директор государственных музеев Италии Антонио Лампис, большинство из них откроется для публики 2 июня. Вместе с тем, ряд известных учреждений уже возобновили работу — среди них римские галерея Боргезе и Капитолийские музеи, а также Национальный археологический музей Пестум на юге страны.
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