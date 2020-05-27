В республике Алтай выявили первый случай COVID-19 у беременной женщины

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Первый в Первый в Республике Алтай случай заражения коронавирусом беременной женщины выявили в минувший вторник, пациентка будет проходить лечение в специальном госпитале, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"Среди выявленных во вторник, 26 мая, четырех случаев коронавирусной инфекции один подтвержден у беременной жительницы города Горно-Алтайска . Это первый в регионе случай заражения коронавирусом беременной", - говорится в сообщении.

Власти поясняют, что, по ранее утвержденной схеме, беременные и роженицы с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской районной больницы, где оборудован родильный зал и созданы все необходимые условия для медицинского наблюдения таких пациентов.

"Моногоспиталь в селе Майма готов к приему пациентов. Сюда доставят жительницу города с подтвержденным коронавирусом, она находится на третьем триместре беременности", - сообщает штаб.

Власти сообщают, что в Республике Алтай увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Из более чем 200 организованных на данный момент коек занято только 56. Таким образом, свободный коечный фонд превышает 70%.

По данным на утро 27 мая, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания, 53 пациента ранее выздоровели и были выписаны из медучреждений. Режим самоизоляции в регионе действует до особого распоряжения. Введен обязательный масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования.