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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:45
https://ria.ru/20200527/1572040624.html
В республике Алтай выявили первый случай COVID-19 у беременной женщины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В республике Алтай выявили первый случай COVID-19 у беременной женщины

09:45 27.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Первый в Республике Алтай случай заражения коронавирусом беременной женщины выявили в минувший вторник, пациентка будет проходить лечение в специальном госпитале, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"Среди выявленных во вторник, 26 мая, четырех случаев коронавирусной инфекции один подтвержден у беременной жительницы города Горно-Алтайска. Это первый в регионе случай заражения коронавирусом беременной", - говорится в сообщении.
Власти поясняют, что, по ранее утвержденной схеме, беременные и роженицы с подтвержденной коронавирусной инфекцией проходят лечение в моногоспитале на базе Майминской районной больницы, где оборудован родильный зал и созданы все необходимые условия для медицинского наблюдения таких пациентов.
"Моногоспиталь в селе Майма готов к приему пациентов. Сюда доставят жительницу города с подтвержденным коронавирусом, она находится на третьем триместре беременности", - сообщает штаб.
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Власти сообщают, что в Республике Алтай увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Из более чем 200 организованных на данный момент коек занято только 56. Таким образом, свободный коечный фонд превышает 70%.
По данным на утро 27 мая, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 109 случаев заболевания, 53 пациента ранее выздоровели и были выписаны из медучреждений. Режим самоизоляции в регионе действует до особого распоряжения. Введен обязательный масочный режим при нахождении во всех видах транспорта общего пользования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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