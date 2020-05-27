Названа странная особенность коронавируса

Специалисты провели исследование, в рамках которого изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка — и чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.