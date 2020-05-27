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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:14
https://ria.ru/20200527/1572040489.html
Названа странная особенность коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312484_0:296:2836:1891_1036x0_80_0_0_0f12315df4aff7be0526ce412ef8c53c.jpg
РИА Новости

Названа странная особенность коронавируса

09:44 27.05.2020 (обновлено: 11:14 27.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2, отличающую его от других вирусов, пишет Daily Mail.
Специалисты провели исследование, в рамках которого изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка — и чем крепче он может присоединиться, тем меньше вероятность его исчезновения из организма.
Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. В частности, даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю. Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.
"Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно", — сказал профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.
Он отметил, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаНиколай ПетровскиКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАвстралия
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Что подтверждает лишний раз что вирус военный и создан против людей.
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