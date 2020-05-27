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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:43
https://ria.ru/20200527/1572040436.html
В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/16/1568984476_0:39:2659:1535_1036x0_80_0_0_185ab1a9202c822b4481d8a15eea237f.jpg
РИА Новости

В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом

09:43 27.05.2020
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на три и достигло 735, выздоровевших стало на 20 больше - 557 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 735, среди них выздоровели 557, смертельных случаев -13", - сказано на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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