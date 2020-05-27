В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом

Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250.

В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать.