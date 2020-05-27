В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом

ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на три и достигло 735, выздоровевших стало на 20 больше - 557 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 735, среди них выздоровели 557, смертельных случаев -13", - сказано на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250.
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были введены из-за коронавируса, однако ряд ограничений всё ещё продолжают существовать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.