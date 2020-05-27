Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:42
https://ria.ru/20200527/1572040334.html
В Хабаровске возбудили дело из-за фейка о росте преступности
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Хабаровске возбудили дело из-за фейка о росте преступности

09:42 27.05.2020
217
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 27 мая – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело на владельца сайта, на котором была опубликована информация о том, что на фоне распространения коронавируса в Хабаровске якобы выросла преступность, сообщает УМВД России по краю.
Полиция провела проверку и установила, что эта информация является недостоверной. По данным УМВД, с начала 2020 года в Хабаровске зарегистрировано на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается тенденция к снижению количества краж и грабежей. С начала введения в регионе режима повышенной готовности в Хабаровске совершено на 230 преступлений меньше, чем в тот же период годом ранее.
Автомобиль Следственного комитета России
26 мая, 11:24Распространение нового коронавируса
Жителя ЕАО обвинили в распространении фейков о коронавирусе
"В отношении компании-правообладателя сайта возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Злоупотребление свободой массовой информации". Санкция статьи для юридических лиц предусматривает наложение штрафа на сумму от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в УМВД, решение о наказании еще не вынесено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 мая, 21:50Распространение нового коронавируса
СК рассказал об авторе фейка о продаже органов под видом эпидемии
100021
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Медик
В республике Алтай выявили первый случай COVID-19 у беременной женщины
Мэрия города Оренбург
В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Названа странная особенность коронавируса
На Ямале под грузовиком обрушился деревянный мост
В ЯНАО обрушился мост после попытки водителя проехать по нему
Медицинский работник
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге после вспышки COVID-19
Хабаровск
В Хабаровском крае могут вернуть более жесткие ограничения
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд признал законным арест основателя паблика "Омбудсмен полиции"
90-летний дом в селе Садовое Амурской области
Старейший дом села Садовое в Приамурье станет героем мультфильма
Полицейский
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на женщин
Подозреваемый в ограблении пенсионерки в Чите
В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников
ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
Прокуратура
Обсерватор в Хабаровске, на который жаловались Трутневу, проверят
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния