В Хабаровске возбудили дело из-за фейка о росте преступности

ХАБАРОВСК, 27 мая – РИА Новости. Полиция возбудила административное дело на владельца сайта, на котором была опубликована информация о том, что на фоне распространения коронавируса в Хабаровске якобы выросла преступность, сообщает УМВД России по краю.
Полиция провела проверку и установила, что эта информация является недостоверной. По данным УМВД, с начала 2020 года в Хабаровске зарегистрировано на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается тенденция к снижению количества краж и грабежей. С начала введения в регионе режима повышенной готовности в Хабаровске совершено на 230 преступлений меньше, чем в тот же период годом ранее.
"В отношении компании-правообладателя сайта возбуждено административное производство по части 9 статьи 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Злоупотребление свободой массовой информации". Санкция статьи для юридических лиц предусматривает наложение штрафа на сумму от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в УМВД, решение о наказании еще не вынесено.
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