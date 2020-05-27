В Хабаровске возбудили дело из-за фейка о росте преступности

Полиция провела проверку и установила, что эта информация является недостоверной. По данным УМВД, с начала 2020 года в Хабаровске зарегистрировано на 300 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается тенденция к снижению количества краж и грабежей. С начала введения в регионе режима повышенной готовности в Хабаровске совершено на 230 преступлений меньше, чем в тот же период годом ранее.