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Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
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РИА Новости

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР

09:38 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.
"Во время проведения предварительного голосования у нас продолжается регистрация избирателей, и в среду, 27 мая, мы "перевалили" за миллион выборщиков. Это беспрецедентная цифра для нашей партии, да и, пожалуй, в принципе для процедуры электронного голосования", - цитирует Перминова пресс-служба ЕР.
За первые двое суток с момента старта процедуры проголосовали уже более 400 тысяч человек, уточнил замсекретаря генсовета партии.
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"Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре, россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
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РоссияСергей ПерминовЕдиная РоссияПолитика
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